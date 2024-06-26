Дешевые модели Toyota всех обогнали: эти машины стали самыми популярными в мире

Появилась статистика мировых продаж новых автомобилей с начала 2024 года. В лидерах оказались дешевые модели Toyota разных сегментов. И в целом среди фаворитов – известные машины.

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Статистику публикует Focus2move. С начала 2024 года, за несколько месяцев с января, лидером мирового рынка оказалась Toyota Corolla. В прошлом году лидерство одержал электромобиль Tesla Model Y.

Этот кроссовер теперь сильно просел в продажах. Сказывается как падение интереса покупателей к моделям Tesla, так и сжатие сегмента электрокаров в целом.

Какие машины покупают в мире чаще всего в 2024 году:

Toyota Corolla – 367 120 шт. (+11,3%); Toyota RAV4 – 325 704 шт. (+29,4%); Ford F-Series – 259 191 шт. (-7,8%); Chevrolet Silverado – 244 779 шт. (+13,4%); Honda CR-V – 241 384 шт. (+29%); Tesla Model Y – 240 874 шт. (-29,6%); Hyundai Tucson – 195 595 шт. (-1,6%); RAM Pickup – 191 993 шт. (+12%); Toyota Camry – 187 313 шт. (-1,5%); Kia Sportage – 175 769 шт. (+9,6%).

Среди других лидеров – Toyota RAV4 (которая традиционно является одним из самых популярных автомобилей в мире) и пикапы Ford и Chevrolet.

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