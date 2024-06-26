Дешевые модели Toyota всех обогнали: эти машины стали самыми популярными в мире
Появилась статистика мировых продаж новых автомобилей с начала 2024 года. В лидерах оказались дешевые модели Toyota разных сегментов. И в целом среди фаворитов – известные машины.
Статистику публикует Focus2move. С начала 2024 года, за несколько месяцев с января, лидером мирового рынка оказалась Toyota Corolla. В прошлом году лидерство одержал электромобиль Tesla Model Y.
Этот кроссовер теперь сильно просел в продажах. Сказывается как падение интереса покупателей к моделям Tesla, так и сжатие сегмента электрокаров в целом.
Какие машины покупают в мире чаще всего в 2024 году:
- Toyota Corolla – 367 120 шт. (+11,3%);
- Toyota RAV4 – 325 704 шт. (+29,4%);
- Ford F-Series – 259 191 шт. (-7,8%);
- Chevrolet Silverado – 244 779 шт. (+13,4%);
- Honda CR-V – 241 384 шт. (+29%);
- Tesla Model Y – 240 874 шт. (-29,6%);
- Hyundai Tucson – 195 595 шт. (-1,6%);
- RAM Pickup – 191 993 шт. (+12%);
- Toyota Camry – 187 313 шт. (-1,5%);
- Kia Sportage – 175 769 шт. (+9,6%).
Среди других лидеров – Toyota RAV4 (которая традиционно является одним из самых популярных автомобилей в мире) и пикапы Ford и Chevrolet.
Ранее OBOZ.UA рассказывал про новый бюджетный кроссовер Fiat.