Недорогие практичные модели Ford попали под отзыв из-за необычного дефекта

Недорогой пикап Ford Maverick – это очень практичная альтернатива современным кроссоверам. Модель по-настоящему популярна на рынке, однако в ней обнаружили необычный дефект – это привело к массовой отзывной кампании.

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Детали стали известны Motor1. В модели Ford Maverick нашли проблему с камерой заднего вида. В этом винят недостаток памяти в программном обеспечении, это исправят с помощью обновления ПО.

Отзывная кампания касается 144 000 экземпляров бюджетного пикапа. Недавнее исследование показало, что в 2024 году наибольшее количество отзывных кампаний, связанных с дефектами в автомобилях, пришлось на производителей недорогих машин. В частности, Ford оказался "лидером" этой гонки.

С начала 2024 года Ford объявил 41 отзывную кампанию, которая в общей сложности затронула 3,7 млн ​​автомобилей. По информации исследования, приведенного американской Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA), на втором месте Fiat Chrysler Automobiles (куда также входят Jeep и Dodge) с 2,6 млн машин.

Ожидается, что конца года таких автомобилей станет еще больше. У Ford Transit проблемы с креплением рулевой колонки, а у Mustang есть дефектные детали в подвеске. Также в моделях Ford Bronco Sport и Mustang Mach-E необходимо заменить моторчики стеклоочистителей, а бюджетный пикап Ford Maverick страдает от нескольких проблем.

По данным СМИ, во время недавней конференции Ford заявил о том, что тратит много денег на эти вопросы. Только за три месяца 2024 года автопроизводитель израсходовал более 2,3 миллиардов долларов на отзывные кампании и связанное с ними гарантийное обслуживание.

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