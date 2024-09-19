Новую роскошную модель BMW приблизили к дешевым простым машинам

Новая BMW M5 2025 модельного года – долгожданный представитель роскошного сегмента спортивных моделей для повседневной езды. Машина предлагается как седан и универсал, но все это далеко от простых дешевых машин. В сети исправили это обстоятельство.

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Пикапы представляют собой простые недорогие автомобили для трудных хозяйственных задач. Такие автомобили отличаются простотой конструкции и доступностью ремонта. Художник X-Tomi Design показал BMW M5 именно в этом стиле.

Пикап BMW – это что-то невероятное и невозможное в современном мире. Но автор визуально модернизировал кузов так, чтобы у машины остались только две двери и огромная грузовая платформа.

Разумеется, непосредственно к автопроизводителю этот креативный проект отношения не имеет. Хотя нельзя сказать, что баварская компания никогда не проявляла интереса к сегменту утилитарных автомобилей.

В 2017 году был представлен BMW X7 Pick-up Concept. Роскошный семейный SUV X7 превратили в практичный пикап, хотя сохранили высококлассную отделку и премиальное позиционирование. BMW пыталась изучить потенциальный интерес покупателей к машине, однако в производство этот автомобиль не отправился.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новую недорогую модель Suzuki.