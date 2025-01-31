Недорогие модели Toyota позволили компании возглавить мировую статистику

Toyota отчиталась о высоких продажах, которые позволили компании возглавить мировую статистику. Этому во многом поспособствовали недорогие модели, которые доминируют на многих рынках и составляют костяк продаж.

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По информации Motor1, по итогам 2024 года Toyota реализовала 10 159 336 автомобилей. Итоговая цифра приведена с учетом дочерних брендов Lexus, Daihatsu и Hino.

Японский производитель доминирует в мировой статистике пятый год подряд. Это делает Toyota крупнейшей автомобильной компанией. Даже несмотря на то, что продажи снизились на 3,7% в сравнении с 2023 годом.

Volkswagen занял второе место. За 2024 год производитель продал 9 239 500 автомобилей. Это суммарная статистика концерна VW Group, в который входит множество брендов.

Судя по всему, третью позицию в рейтинге займет Hyundai/Kia с итоговым результатом продаж 7,23 млн. в 2024 году.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA, Renault готовит к выходу на рынок недорогой кроссовер с электрической силовой установкой и стильным дизайном в ретро-стиле.