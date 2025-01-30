Дешевую электрическую альтернативу Renault Duster показали в подробностях. Фото

Новый кроссовер Renault R4 2025 модельного года является дешевым предложением в своем сегменте. Фактически это электрическая альтернатива Duster. Модель отличает дизайн в ретро-стиле.

Видео дня

Производитель уже представил машину официально. А теперь Autogefühl показывает новый Renault 4 E-Tech 2025 в подробностях. Силуэт модели отсылает к знаменитому классическому хэтчбеку Renault 4L 60-х годов ХХ столетия.

Спереди – лаконичная глянцевая панель черного цвета и аккуратные фары. Электромобиль Renault 4 получил неокрашенные пластиковые детали на бамперах, которые подчеркивают его внедорожный характер. Но это все же компактный городской кроссовер с длиной кузова 4,14 м.

Компания ранее намекала на запас хода около 400 км. Так и получилось – топовый вариант мощностью 150 л.с. оснащается батареей емкостью 52 кВтч. Базовое исполнение получило 120 сил и 40-киловаттный блок с запасом хода 300 км.

В продажу новый кроссовер поступит в 2025 году с ценой 25-30 тысяч евро за базовый вариант. Также в линейке планируется фургон в роли легкого коммерческого автомобиля.

OBOZ.UA уже рассказывал недавно про другой электрический кроссовер Renault.