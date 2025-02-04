Недорогие бестселлеры популярного сегмента: покупатели выбрали лучшие авто
Появился список самых популярных кроссоверов в мире. Покупатели своим кошельком выбрали бестселлеров наиболее востребованного сегмента. Это в основном недорогие практичные модели.
Информацию о списке лучших опубликовали в focus2move. Покупателям нравится практичность и высокая посадка в кроссоверах. Вдобавок такие машины выделяются брутальным дизайном и визуально кажутся крепче, поэтому воспринимаются безопаснее.
Самые популярные кроссоверы по итогам 2024 года:
- Tesla Model Y - 1,09 млн.;
- Toyota RAV4 - 1,02 млн.;
- Honda CR-V - 738,3 тыс.;
- Hyundai Tucson - 609,1 тыс.;
- BYD Song - 574,3 тыс.;
- Volkswagen Tiguan - 543 тыс.;
- Kia Sportage - 537,9 тыс.;
- Honda HR-V - 382,8 тыс.;
- Mercedes GLC - 358,3 тыс.;
- Mazda CX-5 - 338,2 тыс.
Можно заметить, что в десятке лидеров семь автомобилей вообще соперничают между собой в С-классе. То есть, несмотря на популярность формата, покупатели следят за своими расходами и отдают предпочтение недорогим компактным моделям.
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