Недорогие бестселлеры популярного сегмента: покупатели выбрали лучшие авто

Появился список самых популярных кроссоверов в мире. Покупатели своим кошельком выбрали бестселлеров наиболее востребованного сегмента. Это в основном недорогие практичные модели.

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Информацию о списке лучших опубликовали в focus2move. Покупателям нравится практичность и высокая посадка в кроссоверах. Вдобавок такие машины выделяются брутальным дизайном и визуально кажутся крепче, поэтому воспринимаются безопаснее.

Самые популярные кроссоверы по итогам 2024 года:

Tesla Model Y - 1,09 млн.; Toyota RAV4 - 1,02 млн.; Honda CR-V - 738,3 тыс.; Hyundai Tucson - 609,1 тыс.; BYD Song - 574,3 тыс.; Volkswagen Tiguan - 543 тыс.; Kia Sportage - 537,9 тыс.; Honda HR-V - 382,8 тыс.; Mercedes GLC - 358,3 тыс.; Mazda CX-5 - 338,2 тыс.

Можно заметить, что в десятке лидеров семь автомобилей вообще соперничают между собой в С-классе. То есть, несмотря на популярность формата, покупатели следят за своими расходами и отдают предпочтение недорогим компактным моделям.

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