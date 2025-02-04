УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Недорогие бестселлеры популярного сегмента: покупатели выбрали лучшие авто

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
888
Honda HR-V

Появился список самых популярных кроссоверов в мире. Покупатели своим кошельком выбрали бестселлеров наиболее востребованного сегмента. Это в основном недорогие практичные модели.

Видео дня

Информацию о списке лучших опубликовали в focus2move. Покупателям нравится практичность и высокая посадка в кроссоверах. Вдобавок такие машины выделяются брутальным дизайном и визуально кажутся крепче, поэтому воспринимаются безопаснее.

Самые популярные кроссоверы по итогам 2024 года:

  1. Tesla Model Y - 1,09 млн.;
  2. Toyota RAV4 - 1,02 млн.;
  3. Honda CR-V - 738,3 тыс.;
  4. Hyundai Tucson - 609,1 тыс.;
  5. BYD Song - 574,3 тыс.;
  6. Volkswagen Tiguan - 543 тыс.;
  7. Kia Sportage - 537,9 тыс.;
  8. Honda HR-V - 382,8 тыс.;
  9. Mercedes GLC - 358,3 тыс.;
  10. Mazda CX-5 - 338,2 тыс.
Kia Sportage

Можно заметить, что в десятке лидеров семь автомобилей вообще соперничают между собой в С-классе. То есть, несмотря на популярность формата, покупатели следят за своими расходами и отдают предпочтение недорогим компактным моделям.

Как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, эксперты сравнили стоимость содержания электрокаров с бензиновыми автомобилями.