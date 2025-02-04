Миф развеян: бензиновый Hyundai не дороже в содержании, чем Tesla
Долгое время нас убеждали в том, что более дорогие на фоне других машин электромобили позволяют владельцу сэкономить в будущем на дешевой эксплуатации. Tesla была драйвером этого мифа, но фактически бензиновые Hyundai и Honda развеяли заблуждение.
Как сообщает Carscoops, специалисты Self подсчитали ежегодные эксплуатационные расходы современных автомобилей. Что входит в стоимость владения? Расходы на топливо (или зарядку в случае EV), страховка, техническое обслуживание и налоги.
Средний показатель по индустрии определили на уровне 6462 долларов. Самый дорогой автомобиль в этом плане – Chevrolet Tahoe с $8644. Но интереснее то, что на практике электрокары не продемонстрировали ощутимой выгоды.
Стоимость эксплуатации автомобилей в год:
- Tesla Model 3 – $5061;
- Hyundai Elantra – $5104;
- Toyota Corolla – $5182;
- Kia Forte – $5235;
- Honda Civic – $5282;
- Honda Accord – $5380;
- Tesla Model Y – $5393;
- Nissan Altima – $5449;
- Toyota Camry – $5462;
- Honda CR-V – $5485.
Очевидно, что в первой пятерке автомобили очень близки с точки зрения стоимости ежегодной эксплуатации. Разницу в 40-200 долларов можно назвать погрешностью, которая полностью разрушает миф об абсолютной дешевизне эксплуатации электрокаров.
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