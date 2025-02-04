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Миф развеян: бензиновый Hyundai не дороже в содержании, чем Tesla

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
4,2 т.
Tesla Model 3

Долгое время нас убеждали в том, что более дорогие на фоне других машин электромобили позволяют владельцу сэкономить в будущем на дешевой эксплуатации. Tesla была драйвером этого мифа, но фактически бензиновые Hyundai и Honda развеяли заблуждение.

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Как сообщает Carscoops, специалисты Self подсчитали ежегодные эксплуатационные расходы современных автомобилей. Что входит в стоимость владения? Расходы на топливо (или зарядку в случае EV), страховка, техническое обслуживание и налоги.

Средний показатель по индустрии определили на уровне 6462 долларов. Самый дорогой автомобиль в этом плане – Chevrolet Tahoe с $8644. Но интереснее то, что на практике электрокары не продемонстрировали ощутимой выгоды.

Hyundai Elantra

Стоимость эксплуатации автомобилей в год:

  1. Tesla Model 3 – $5061;
  2. Hyundai Elantra – $5104;
  3. Toyota Corolla – $5182;
  4. Kia Forte – $5235;
  5. Honda Civic – $5282;
  6. Honda Accord – $5380;
  7. Tesla Model Y – $5393;
  8. Nissan Altima – $5449;
  9. Toyota Camry – $5462;
  10. Honda CR-V – $5485.

Очевидно, что в первой пятерке автомобили очень близки с точки зрения стоимости ежегодной эксплуатации. Разницу в 40-200 долларов можно назвать погрешностью, которая полностью разрушает миф об абсолютной дешевизне эксплуатации электрокаров.

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