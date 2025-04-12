Это не Tesla: эксперты назвали лучший б/у электрокар. Фото

Похоже, модели Tesla действительно уже никому не нужны. На рынке все чаще появляются очень достойные варианты, которые многим покажутся лучшими вариантами. Во всяком случае, новый кроссовер Chevrolet Equinox EV отлично себя показывает даже как б/у автомобиль.

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Новый Chevrolet Equinox EV – модель популярного формата, которая оказалась очень удачной. Фактически, это бюджетный автомобиль в классе электрокроссоверов. О машине с пробегом рассказывает InsideEVs.

Владелец преодолел на своем электрокроссовере Chevrolet более 32 000 км за восемь месяцев. Среди плюсов отмечается не только доступность, но также практичность, комфорт и мощность.

Цена Chevrolet Equinox EV 2025 модельного года – от $34 995. Это стартовый прайс, при этом даже в базовом исполнении автомобиль получился удачным.

Базовый вариант предлагает 513 км запаса хода и мотор мощностью 220 л.с. Более мощный RS предлагает 300 л.с. Запас хода составляет 450 км.

Автомобиль получился далеко не маленький. Длина кузова равна 4845 мм при колесной базе в 2954 мм, ширина – 1913 мм, а высота составляет 1644 мм.

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