Недорогая новинка: лучший кроссовер Kia показали в подробностях

Новый кроссовер Kia EV3 2024 года уже рассекретили официально и полностью. Это недорогая электрическая модель, которую показали в подробностях в сети. А недавно машину даже признали лучшим кроссовером.

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Это самый дешевый электрокар, который корейская компания отправила в продажу в 2024 году на глобальный рынок. Цена Kia EV3 – около 30 000 долларов. Но в дальнейшем линейку расширят более дорогими вариантами. Машину продемонстрировали на канале Autogefühl в YouTube.

Со своим ярким дизайном машина очень похожа на эффектный концепт – новый Kia EV3 отправился в производство с довольно футуристичной внешностью.

Новый электрокроссовер Kia получил современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством пересекающихся плоскостей и геометричных линий на кузове.

В движение новый электрический кроссовер Kia EV3 приводит силовая установка на 204 л.с. Батарейный блок емкостью 81 кВтч обеспечивает 600 км запаса хода. Есть и батарея на 58 кВтч.

Новая Kia EV3 даже оказалась лучшим кроссовером 2024 года по версии специалистов из Top Gear. Фактически автомобиль является бюджетной моделью в электрическом сегменте.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый кроссовер Subaru, который оказался очень удачным.