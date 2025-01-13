Недорогая Honda оказалась лучшим автомобилем года: в чем ее преимущества

Американские специалисты назвали недорогую модель Honda Civic лучшим автомобилем 2025 года. Машина победила всех своих соперников в состязании. У модели есть несколько преимуществ.

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Как напоминает OBOZ.UA, ранее эксперты конкурса NACTOY 2025 (Североамериканский автомобиль года) определили лучшие автомобили. Победителем в категории "Легковой автомобиль" назвали новую Honda Civic Hybrid.

Кроме жюри North American Car of the Year 2025, перед этим и специалисты Motor1 отметили Civic Hybrid как лучшую машину.

У этого автомобиля множество положительных качеств, которые в машинах ищут все потенциальные покупатели. Машина практичная, надежная, симпатичная и экономичная.

Вдобавок внутри Civic почти такой же просторный, как и старшая модель Honda Accord. Еще одно преимущество – качественная отделка. Материалы простые, но все выполнено очень аккуратно, это оставляет приятное впечатление.

И, конечно, стоимость. Цена Honda Civic Hybrid – от 29 000 долларов. Отличное предложение в мире, где нас постоянно пугают исчезновением доступных машин.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой кроссовер Toyota.