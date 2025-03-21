Недооцененные подержанные немецкие автомобили: названы лучшие модели

В последние годы на рынке подержанных автомобилей стоимость моделей германских марок демонстрирует интересную тенденцию. Роскошные внедорожники, такие как BMW X5 или Mercedes GLC, убрали большую часть внимания покупателей, оставив на втором плане менее популярные, но все еще отличные варианты.

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Именно из-за сниженного спроса на спортивные и компактные модели немецких брендов, многие стали доступнее по цене. В результате для потенциальных покупателей, ищущих качественные подержанные автомобили, это может быть отличным шансом на выгодную покупку.

Эксперты предложили обзор десяти лучших недооцененных подержанных немецких автомобилей, которые остаются без внимания большинства покупателей, но способны предложить высокое качество и производительность. Все эти модели уже преодолели или приблизились к пику своей амортизации, что позволяет получить отличное соотношение цены и качества.

BMW 540i 2002 года выпуска

Одной из самых недооцененных моделей является BMW 540i 2002 года, представитель серии E39. Этот автомобиль имеет 4,4-литровый V8, способный развивать 290 лошадиных сил, что обеспечивает отличную динамику. И хотя модель M5 обычно получает больше внимания, 540i является превосходной альтернативой почти таким же характеристикам, но по гораздо более доступной цене. Настоящее удовольствие от вождения с приятной ценой делает этот автомобиль привлекательным вариантом для покупателей.

BMW 330Ci 2004 года

Следующей моделью является BMW 330Ci 2004 из поколения E46. Этот спортивный купе имеет 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с мощностью 225 лошадиных сил, позволяющий автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 6,1 секунды. Хотя модели M3 пользуются более высоким спросом, 330Ci сохраняет свою привлекательность благодаря более доступной цене и приятной ездовой динамике.

Audi S4 2005 года выпуска

Для любителей более мощных моделей стоит обратить внимание на Audi S4 2005 года, принадлежащего поколению B6. Этот автомобиль оснащен 4,2-литровым V8, развивающим 340 лошадиных сил, обеспечивая отличную динамику с ускорением до 100 км/ч за 5,6 секунды. Хотя модель RS4 более популярна, S4 по доступной цене также предлагает отличные характеристики и высокое качество.

Mercedes E550 2010 года

Mercedes E550 2010 года из поколения W212 – это еще один отличный выбор среди недооцененных подержанных немецких автомобилей. Он оснащен 5,4-литровым V8, выдающим 383 лошадиных сил, и способен достигать 100 км/ч за 5,2 секунды. Эта модель является последней безтурбинной версией E-Class перед переходом на новые турбированные двигатели, что делает ее надежным выбором для ищущих мощный, но недорогой автомобиль премиумкласса.

BMW 135i 2009 года

Авто с двигателем N54 является отличным выбором для любителей спортивных автомобилей. Этот компактный купе имеет 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом, развивающий 302 лошадиные силы. Ускорение до 100 км/ч занимает всего 5,2 секунды, что является отличным результатом для компактного автомобиля. Однако покупатели должны быть осторожны с выбором варианта, поскольку этот двигатель требует тщательного обслуживания.

Volkswagen Golf GTI 2017 года

Это авто является отличным вариантом для тех, кто ищет динамичный хэтчбек. С 2,0-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем, развивающим 220 лошадиных сил, этот автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 5,9 секунды. Обновленный двигатель EA888 обладает большей надежностью, что делает Golf GTI одним из лучших вариантов на рынке подержанных автомобилей.

BMW 335is 2011 года

Этот автомобиль является редкой и интересной моделью, выделяемой среди других автомобилей серии E92. Этот автомобиль оснащен 3,0-литровым шестицилиндровым турбированным двигателем с мощностью 320 лошадиных сил. Благодаря трансмиссии с двойным сцеплением, 335is способен ускоряться до 100 км/ч за 4,6 секунды. Это ограниченная серия, поэтому цена может быть выше, но она все еще значительно ниже, чем у дорогих моделей.

Porsche Cayman 2016 года

Для любителей настоящих спортивных автомобилей Porsche Cayman 2016 года с двигателем 2,7 л является отличным вариантом. Этот автомобиль имеет мощность 275 лошадиных сил и способен разгоняться до 100 км/ч за 5,4 секунды. Несмотря на отсутствие турбонаддува, Cayman остается отличным спортивным автомобилем благодаря своей управляемости и отличным характеристикам.

Audi TT RS 2017 года

С уникальным 2,5-литровым пятицилиндровым двигателем этот автомобиль является одним из самых мощных представителей спортивных купе на рынке. Мощность в 394 лошадиные силы позволяет этому автомобилю достигать 100 км/ч за 3,7 секунды. Это отличный вариант для тех, кто ищет быстрый и стильный автомобиль, способный дарить незабываемые впечатления от вождения.

Audi R8 2014 года

Наконец, в списке лучших подержанных немецких автомобилей мы не можем не упомянуть об Audi R8 2014 с 4,2-литровым V8. Этот суперкар способен развивать 430 лошадиных сил и достигать 100 км/ч за 4,3 секунды. Хотя более популярный вариант с двигателем V10, версия с V8 также предлагает отличную производительность по более доступной цене, что делает Audi R8 настоящей находкой для любителей суперкаров.

Эти автомобили, несмотря на свою недооцененность, предлагают отличную стоимость для покупателей, готовых инвестировать в качество и надежность немецких марок.

OBOZ.UA ранее писал об авто, которое вызвало ажиотаж на рынке.

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