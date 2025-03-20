Самый практичный вариант Renault Duster вызвал ажиотаж на рынке

Новый кроссовер Dacia Bigster 2025 модельного года, который построен на базе Renault Duster и фактически является его самым практичным вариантом, отправился в продажу. Бюджетник вызвал ажиотаж на рынке, хотя покупатели еще не получили свои машины.

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Подробности о модели Dacia Bigster сообщает AutoExpress. Этот недорогой автомобиль стал дешевым соперником Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Цена Dacia Bigster 2025 – от 23 000 евро за базовый вариант.

Скоро европейские покупатели начнут получать первые экземпляры. Количество заказов уже достигло нескольких десятков тысяч. Новый кроссовер Bigster достигает в длину 4,57 м. Приблизительно на 30 см длиннее чем Renault Duster. Все для того, чтобы предложить просторный практичный интерьер.

Бюджетный кроссовер Dacia Bigster построен на базе Dacia Duster 3. Новинка повторяет дизайн оригинала – отличия заметны в бамперах и удлиненном профиле кузова.

Двигатели Dacia Bigster 2025 года:

бензиновый турбо 1,2 л (130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 155 л.с.).

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