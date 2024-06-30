Недешево, но надежно: лучшие авто для водителей пожилого возраста

С годами требования к автомобилю меняются. Комфорт, безопасность, удобство в управлении и т.д. приобретают большую ценность, чем, например, скорость и мощность.

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К счастью, современный автомобильный рынок предлагает множество вариантов для людей разных возрастов. US News поделился подборкой моделей, которые идеально подойдут пожилым и опытным водителям.

Lexus ES Hybrid

Автомобили Lexus известны своим удобством во время поездок. Это особенно ценят водители преклонных лет.

ES Hybrid – роскошный среднеразмерный автомобиль с экономичной газово-электрической силовой установкой. Он стоит около 40 тысяч долларов на американском рынке, что на 10 000 долларов дешевле, чем его ближайшие конкуренты. Кроме того, адаптивный сенсорный экран предлагает простую информационно развлекательную систему.

Toyota Highlander Hybrid

Если вы пожилой водитель, часто подвозящий друзей или членов семьи, вам может понадобиться достаточно большое транспортное средство. Highlander Hybrid предлагает три ряда и обеспечивает места для восьми пассажиров.

При этом автомобиль достаточно экономный и может похвастаться безопасностью и плавностью езды. Также этот среднеразмерный внедорожник стандартно поставляется с такими функциями помощи водителю, как мониторинг слепых зон, предупреждение о перекрестном движении сзади, обнаружение пешеходов и адаптивный круиз-контроль.

Hyundai Ioniq 6

Электромобили, такие как Hyundai Ioniq 6, удобны для пожилых водителей, если рядом с их жильем есть зарядная станция. Это поможет избежать хлопот, связанных с автозаправочными станциями и позволит хорошо сэкономить.

Ioniq 6 предлагает плавную и расслабленную езду и обеспечивает достаточный запас хода в 580 км. Электромобиль комфортно вмещает пятерых человек, а в стандартную комплектацию входят все необходимые функции безопасности, например, мониторинг слепых зон, помощь в удержании полосы движения, передние и задние датчики парковки, обнаружение пешеходов и т.д.

Toyota Camry

Toyota Camry получила награду "Лучший среднеразмерный автомобиль для семейного отдыха" 2024 года. Ее салон довольно просторный, поэтому будет удобным для пожилых людей.

Информационно-развлекательная система автомобиля подходит пожилым водителям, не любящим сложные технические функции. Также седан легко маневрирует, имеет все необходимые функции безопасности и обеспечивает расслабленную езду.

Subaru Forester

Этот Subaru имеет вместительный салон как для компактного внедорожника, поэтому он достаточно просторный, чтобы комфортно разместить пожилых людей.

Пожилым водителям может быть трудно удерживать контроль над автомобилем на скользких дорогах, поэтому стандартный полный привод модели обеспечивает комфортное вождение. Также в стандартную комплектацию входят адаптивные фары и адаптивный круиз-контроль.

Ford Maverick

Ford Maverick является отличным автомобилем, который предлагает привлекательные функции для пожилых людей. С базовой ценой около 24 000 долларов США он считается достаточно доступным.

Цельная конструкция этой модели грузовика обеспечивает плавность хода. Также Maverick доступен с гибридной силовой установкой, которая обеспечивает отличную экономию топлива.

Honda Accord

Honda Accord занимает первое место в рейтинге среднеразмерных автомобилей. Кроме того, просторный и продуманный салон автомобиля делает его удобным для пожилых водителей.

Подвеска этого седана отличается своей эффективностью. В результате на автомобиле комфортно ехать даже по неровному дорожному покрытию. Вспомогательные водительские средства, такие как автоматический дальний свет и адаптивный круиз-контроль, входят в стандартную комплектацию.

Hyundai Tucson

Компактные внедорожники, такие как Hyundai Tucson, отлично подходят для пожилых водителей.

Этот пятиместный автомобиль имеет один из самых престижных салонов в своем классе с достаточным пространством для головы и ног. Поддерживающие сидения отлично подходят для длительных поездок, а стандартные функции включают мониторинг слепых зон, предупреждение о перекрестном движении сзади и адаптивный круиз-контроль.

Lucid Air

Если вы пожилой водитель и имеете ресурсы, чтобы инвестировать в самый лучший автомобиль для себя, обратите внимание на Lucid Air. Эта модель занимает первое место в рейтинге роскошных электромобилей.

Автомобиль обеспечивает невероятно плавную и уравновешенную езду, а запас хода впечатляет. Также он имеет полный набор стандартных вспомогательных водительских средств, например, мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль, камеру кругового обзора и систему помощи при парковке.

Acura Integra

Integra является самым лучшим выбором среди небольших автомобилей класса люкс. Автомобиль поражает вместительным салоном и удобными сиденьями. Кроме того, пожилые водители, страдающие технофобией, оценят его простую в использовании информационно-развлекательную систему.

В конце концов Acura обеспечивает плавную езду и маневренность. Большой список стандартных систем помощи водителю включает в себя мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль и обнаружение пешеходов.

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