Toyota готовит новую недорогую модель с мотором от Corolla. Фото

Японская Toyota хочет вернуть в производство недорогую модель со спортивным характером, которая получит мотор от Corolla. Почти 20 лет назад эту машину убрали из модельной линейки, а теперь готовят возрождение.

Об этом стало известно Carscoops. В 2026 году в производство отправят четвертое поколение Toyota MR2. В движение новинку будет приводить двигатель от спортивного хэтчбека Toyota GR Corolla мощностью 300 л.с.

Ранее компания показывала концепт Toyota FT-Se. Именно в его стиле выполнят серийный автомобиль. Модель будут предлагать с механической КПП и автоматической коробкой на выбор покупателей.

Новая Toyota MR2 рассматривается также и как электромобиль. Строгие экологические нормы требуют определенной электрификации. Поэтому машину выпустят на рынок как электрокар, такая машина присоединится к линейке в 2027 году.

Как и оригинальная модель, новый автомобиль сохранит среднемоторную компоновку, двухместный салон и кузов в формате родстер. То есть крышу можно будет снять.

OBOZ.UA уже показывал ранее новый кроссовер Mazda, который будет соперничать с Toyota.