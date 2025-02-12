Не лучший выбор: названы кроссоверы с наибольшим расходом топлива

В мире высоких цен на топливо поиск экономичного автомобиля становится все более актуальным для многих водителей. Иногда официальные показатели экономии топлива, указанные в рекламных материалах к автомобилю, не всегда отвечают реальным условиям эксплуатации.

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Эксперты по What Car? провели тесты Real MPG, чтобы определить, какие кроссоверы потребляют гораздо больше горючего на трассе, чем это написано в их характеристиках. Оказывается, что гораздо больше стоит обращать внимание на данные по реальным испытаниям, показывающим, сколько горючего действительно потребляет автомобиль в повседневном использовании.

Тесты Real MPG проводились без применения нереалистичных методов экономии, таких как гипермилинг, и дают более точное представление о расходе горючего. Ввиду этого, ряд популярных внедорожников продемонстрировали неприятные результаты в плане экономии горючего.

В списке наименее экономичных кроссоверов ведущее место занимают представители премиумсегмента, которые из-за своей мощности и больших двигателей не могут похвастаться эффективным потреблением топлива.

Среди лидеров списка находится Mercedes GLC 43 AMG, который по результатам тестов продемонстрировал средний расход топлива 9,3 литра на 100 км. Худшие показатели он продемонстрировал в городских условиях, где его расход составил 13 литров на 100 км. В то же время на автостраде этот показатель немного лучше – 9,5 литра на 100 км, а в сельской местности удалось добиться наилучшего результата – 7,7 л на 100 км.

На уровне с Mercedes GLC 43 AMG находится Porsche Macan Turbo Performance Pack, потребляющий около 9,3 литра топлива на 100 километров в среднем цикле. Наибольший расход топлива этот автомобиль демонстрирует в городских условиях – около 13,7 литра на 100 км. На городских трассах расход топлива снижается до 8,5 литров на 100 километров. Следует отметить, что предыдущие версии Macan с дизельными двигателями демонстрировали еще лучшие показатели экономичности.

Audi SQ5 3.0 TFSI также не может похвастаться экономичностью. Его средний расход горючего составляет около 9,5 литра на 100 км, а в городе этот показатель растет до 13,2 литра на 100 км. На трассе потребление топлива снижается до 9,7 литра на 100 километров, а в загородных условиях – до 7,4 литра на 100 километров. Мощный бензиновый двигатель SQ5 уступает экономичности дизельным модификациям.

Эти результаты свидетельствуют, что даже внедорожники премиум-класса, славящиеся мощностью и комфортом, не всегда могут похвастаться экономичным расходом топлива. Поэтому водителям, которые ищут экономичность в первую очередь, следует обращать внимание на реальные результаты испытаний, а не полагаться на официальные данные.

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