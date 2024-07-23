Не автомобиль, но практично и недорого: Mooncool TK1 удивил возможностями

Новый Mooncool TK1 – необычный электрокар, который поступил в продажу по цене 1600 долларов. Это не автомобиль, но кроме доступности новинка предлагает удивительные практичные возможности.

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Этот трехколесный мопед похож на велосипед. О новинке сообщает официальный сайт компании. Конструкция у Mooncool TK1 очень простая. Усиленная рама, большое колесо спереди, два колеса сзади, и руль от велосипеда. Раму можно сложить для удобства транспортировки.

Позади единственного кресла (для водителя) установлен багажный отсек. Спереди есть еще один меньшего размера. Общая грузоподъемность превышает 150 кг – достойный показатель.

Интересно, что электробайк подготовили к бездорожью. Здесь покрышки с высоким профилем и длинноходная подвеска.

Батарейный блок емкостью 14,5 Ач обеспечит запас хода на уровне 96 км. Обещают полную зарядку длительностью до 8 часов.

Максимальная скорость составляет 26 км/ч, ее можно развить с помощью электромотора мощностью 1 л.с. А можно работать ногами с помощью педалей.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, на рынке возник ажиотаж вокруг недорогого кроссовера Subaru.