Названо пять лучших электромобилей: обзор рынка

На сегодняшний день электромобили лучше использовать как дополнительное транспортное средство для поездок на расстояние менее 320 километров. Так вы можете вовремя заряжать авто и избегать неожиданных ситуаций на дороге.

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Электромобили должны быть надежными, но часто это не так, потому что устаревшие технологии смешаны с новыми и это не всегда имеет выигрышную позицию. Но издание Tech News World опубликовало пять лучших электрических моделей.

The New Tesla Model 3

Tesla недавно обновила свою Model 3. Хотя она не так современна, как Tesla Cybertruck, она практичнее, дешевле и выглядит гораздо лучше. В настоящее время Model 3 является самой доступной обновленной версией.

Цена начинается от $30 000, но в полной комплектации достигает $45 000, что все равно есть выгодной покупкой.

Lucid Air Sapphire

Авто имеет 1234 лошадиных сил и этот показатель является самым высоким среди суперкаров по продуктивности. Lucid Air Sapphire – один из первых автомобилей, в котором используются системы зарядки 900 В. Его можно настроить на диапазон до 687 км.

Автомобиль в полной комплектаций стоит $250 000.

Fisker Ocean Extreme

Это гораздо более доступная модель, чем предыдущая. Вы можете приобрести электромобиль за $65 000. Fisker не только выглядит прилично, но и имеет несколько уникальных функций, например, раскладной стол для водителя.

Rivian R1S/R1T

Внедорожник Rivian R1S или пикап R1T с запасом хода до 659 километров на пикапе и до 950 километров на внедорожнике является одним из первых электромобилей с вариантом с четырьмя двигателями. Это делает Rivian одной из самых совершенных моделей на рынке.

Средняя цена на авто – $80 000.

Zeekr 001

Этот автомобиль является одним из самых красивых электромобилей на рынке. Например, издалека вы можете спутать его с Porsche Taycan. Zeekr имеет огромный запас хода – около 1030 километров, а роскошный интерьер точно поразит водителя. Цена начинается от $40 000, что является выгодной сделкой.

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