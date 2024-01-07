Топ-10 лучших автомобилей для высоких людей

Выбор авто для человека действительно высокого роста может стать настоящей проблемой. С ней регулярно сталкивается американский автожурналист Алекс Линс. В его водительских правах в соответствующей графе указано: 2 метра, 8 сантиметров (точнее 6 футов, 10 дюймов, ведь речь о США). А это далеко превышает средние характеристики.

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За свою карьеру он перепробовал массу автомобилей. И для издания MotorTrend собрал десятку моделей, у которых ему с таким огромным ростом было наиболее комфортно.

Kia Soul

Хотя это кажется контринтуитивным, более компактные авто часто предлагают больше пространства для высокого водителя. Низкая точка расположения бедра и высокая крыша увеличивают пространство над головой. Его здесь предусмотрено метр, а для ног остается целых 105 см. Kia Soul небольшой, но это один из самых удобных автомобилей для высоких водителей. Он даже просторнее габаритного Seltos.

Hyundai Ioniq 5

Эргономика корейского электрокара хорошо подстраивается под водителей, которым обычно тесно в салоне. Пространства для головы здесь предусмотрено 101 см, а для ног – 106 см. При таких габаритах локтям комфортно в положении за рулем, а сиденье выдвигается достаточно далеко, чтобы обеспечить при этом удобное расположение еще и ногам.

Ford Mustang

Целых 113 сантиметров пространства для ног позволяют удобно разместиться в салоне этого масл-кара даже очень высокому человеку. Для головы здесь предусмотрено несколько меньше места – 95 см. Однако этот дисбаланс компенсируется удобной настройкой сиденья.

Honda CR-V

Высокие водители часто возлагают большие надежды на внедорожники и очень разочаровываются, обнаружив, что они даже теснее компактных моделей. Honda CR-V точно не из таковых. Для головы в нем предусмотрен 101 сантиметр пространства, а для ног – 105 см. Кроме того, передние сиденья обеспечивают хорошую боковую поддержку, что тоже важно для людей с ростом выше среднего.

Mercedes-Benz S-Class

Легендарный полноразмерный люксовый седан Mercedes – один из немногих автомобилей, в котором даже очень высокому водителю не придется отодвигать сиденья до упора, чтобы комфортно разместиться за рулем. Для ног здесь отведено 106 см места, а для головы – 107 см. По этому показателю S-класс легко обходит своего главного конкурента – BMW 7-й серии.

Rivian R1S

Это относительно нечастый случай, когда большой внедорожник обеспечивает достаточное пространство в салоне. Трехрядный электромобиль Rivian R1S может перевозить всю семью вместе с очень высоким водителем спереди. Над водительским сиденьем он имеет 104 см пространства, а для ног предлагает 105 см.

Porsche 911

Несмотря на характерную внешнюю приземистость спорткаров, легендарный 911 славится своим весьма просторным салоном. Низкое расположение точки бедра и гибкая регулировка позиции позволяет высокому водителю действительно почувствовать себя в кокпите гоночного болида. Даже несмотря на то, что на вид здесь действительно меньше места, чем в остальных авто из списка.

BMW X1

Внутри этого на первый взгляд компактного кузова конструкторы предусмотрели достаточно места. Ключевыми моментами стали низкая точка бедра и довольно тонкие сиденья. Пространство для головы здесь составляет 107 см, а для ног – 102 см. Сидя за рулем X1, никогда не догадаешься, что это самый маленький внедорожник в линейке BMW.

Форд F-150

В сравнении со своими аналогами F-250 и F-350 этот пикап от Ford кажется относительно небольшим. Но только не высокому водителю. Для головы здесь предусмотрено 104 см пространства, а для ног – 111 см. Эти пропорции сохраняются также в адаптированной электрической модификации F-150 Lightning.

Toyota GR86/Subaru BRZ

Эти недорогие городские авто приходятся друг другу кузенами, о чем свидетельствует в частности строение их салонов, относительно комфортное даже для очень рослого водителя. Несмотря на то, что обе машины имеют не очень много пространства внутри, у водительского места здесь 94 см пространства для головы и 105 см пространства для ног, плюс низкая точка бедра. Да, это может стать проблемой во время длительного путешествия, но для передвижения по городу такие габариты будут вполне достаточными.

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