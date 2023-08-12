Названо лучший классический автомобиль всех времен: чем он особенный

Porsche 911 назвали лучшим классическим авто в мире согласно рейтингу, составленному экспертами Car & Classic – крупнейшего в Европе рынка классических автомобилей. Специалисты проанализировали данные за последние 15 лет продаж и выбрали лучшие автомобили, учитывая показатели надежности и цены.

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В список лидеров также вошли Ford Mustang, Chevrolet Corvette и Jaguar E-Type. Детали рассказало издание Driven Car Guide.

Porsche 911

Абсолютный фаворит рейтинга – Porsche 911. Модель является одной из самых известных и узнаваемых в мире. Несомненно, 911 – топовый представитель Porsche, классический дизайн которого остается неизменным во всех вариантах на протяжении почти 60 лет.

Ford Mustang

Ford Mustang получает серебряную модель. Специалисты определили его как самого успешного представителя Ford. Модель сочли лучшим американским маслкаром, с 1964 года Ford Mustang является неизменным фаворитом на американском и европейском рынках.

Range Rover

Range Rover – бронзовый призер. Автомобили выпускают с 1970-х годов. Цена может показаться несколько высокой, однако качество того стоит.

Шевроле Corvette

Chevrolet Corvette – еще одна легенда классики, которая выпускается более 60 лет и до сих пор не теряющая позиций.

Jaguar E-Type

Конечно, нельзя не упомянуть о бессмертном Jaguar E-Type. Это также марка и модель с высокой средней ценой продажи по данным C&C.

Volkswagen Campervan

Культовый VW Campervan стал эпохальным символом бурных шестидесятых и часто появлялся на телеэкранах популярных фильмов того периода.

Land Rover Defender

В рейтинг попал еще один Land Rover, внедорожник Defender.

BMW 3-Series

Серия BMW 3 занимает восьмую позицию в рейтинге. Это один из самых доступных классических автомобилей в списке.

Ford Escort

Британская культовая модель остается популярной среди коллекционеров классических автомобилей благодаря хорошим запчастям и поддержке.

Mini Cooper

Мгновенно узнаваемый Mini Cooper с классическим дизайном завершает рейтинг легендарных авто всех времен.

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