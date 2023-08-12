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Названо лучший классический автомобиль всех времен: чем он особенный

Алина Милсент
Авто Oboz
3 минуты
1,5 т.
Названо лучший классический автомобиль всех времен: чем он особенный

Porsche 911 назвали лучшим классическим авто в мире согласно рейтингу, составленному экспертами Car & Classic – крупнейшего в Европе рынка классических автомобилей. Специалисты проанализировали данные за последние 15 лет продаж и выбрали лучшие автомобили, учитывая показатели надежности и цены.

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В список лидеров также вошли Ford Mustang, Chevrolet Corvette и Jaguar E-Type. Детали рассказало издание Driven Car Guide.

Porsche 911

Абсолютный фаворит рейтинга – Porsche 911. Модель является одной из самых известных и узнаваемых в мире. Несомненно, 911 – топовый представитель Porsche, классический дизайн которого остается неизменным во всех вариантах на протяжении почти 60 лет.

Названо лучший классический автомобиль всех времен: чем он особенный

Ford Mustang

Ford Mustang получает серебряную модель. Специалисты определили его как самого успешного представителя Ford. Модель сочли лучшим американским маслкаром, с 1964 года Ford Mustang является неизменным фаворитом на американском и европейском рынках.

Названо лучший классический автомобиль всех времен: чем он особенный

Range Rover

Range Rover – бронзовый призер. Автомобили выпускают с 1970-х годов. Цена может показаться несколько высокой, однако качество того стоит.

Названо лучший классический автомобиль всех времен: чем он особенный

Шевроле Corvette

Chevrolet Corvette – еще одна легенда классики, которая выпускается более 60 лет и до сих пор не теряющая позиций.

Названо лучший классический автомобиль всех времен: чем он особенный

Jaguar E-Type

Конечно, нельзя не упомянуть о бессмертном Jaguar E-Type. Это также марка и модель с высокой средней ценой продажи по данным C&C.

Названо лучший классический автомобиль всех времен: чем он особенный

Volkswagen Campervan

Культовый VW Campervan стал эпохальным символом бурных шестидесятых и часто появлялся на телеэкранах популярных фильмов того периода.

Названо лучший классический автомобиль всех времен: чем он особенный

Land Rover Defender

В рейтинг попал еще один Land Rover, внедорожник Defender.

Названо лучший классический автомобиль всех времен: чем он особенный

BMW 3-Series

Серия BMW 3 занимает восьмую позицию в рейтинге. Это один из самых доступных классических автомобилей в списке.

Названо лучший классический автомобиль всех времен: чем он особенный

Ford Escort

Британская культовая модель остается популярной среди коллекционеров классических автомобилей благодаря хорошим запчастям и поддержке.

Названо лучший классический автомобиль всех времен: чем он особенный

Mini Cooper

Мгновенно узнаваемый Mini Cooper с классическим дизайном завершает рейтинг легендарных авто всех времен.

Названо лучший классический автомобиль всех времен: чем он особенный

Ранее OBOZREVATEL публиковал топ-5 самых надежных автомобилей.

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