Нарушил ли водитель правила, выполнив разворот на круге: задание по ПДД с видео

Двигаясь по круговому перекрестку, водителю нужно быть очень внимательным и четко соблюдать ПДД, чтобы не нарушить их требования и не создать аварийную ситуацию. Но сможете ли вы всопмнить все требования на примере реальной ситуации?

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Задача на знание правил движения на круговом перекрестке появилась в TikTok-блоге "А ты знаешь ПДД?" По ее условиям один из водителей выполняет на подъезде к нему разворот. Ваша задача ответить – нарушил ли он при этом правила или нет.

Итак, по условиям задачи мы имеем круговой перекресток с клумбой посередине. К нему приближается серебристый автомобиль. Но, выехав на круг, он совершает разворот на 180 градусов и возвращается на ту же улицу, с которой прибыл и начинает движение по ней в противоположном направлении.

Нужно ответить, правильно ли поступил водитель, выполнив этот маневр. Или, возможно, он нарушил правила дорожного движения. Ответов есть два:

водитель нарушил правила; водитель правил не нарушал.

Вспомните все соответствующие требования ПДД и дайте ответ, который вы считаете правильным. А дальше переходим к объяснению.

Согласно условиям задачи, перед местом, где водитель выезжает на перекресток, стоит знак 4.10 "круговое движение". Он позволяет объезд центрального островка исключительно в направлении, которое указывают стрелки.

Если же обратить внимание на траекторию водителя, то выяснится, что, выехав на перекресток, он начинает двигаться и противоположном указанному направлению. В задаче демонстрируется аналогичный разворот с другого ракурса, где хорошо видно, что такой маневр провоцирует аварийно опасную ситуацию с двигающимся во встречном направлении автомобилем.

Таким образом, правильным вариантом ответа является первый. Водитель, развернувшийся таким образом на круговом перекрестке, нарушил ПДД.

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