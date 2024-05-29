Нарушил ли водитель ПДД? Непростая задача с поворотом

Как хорошо вы знаете, каким знакам нужно отдавать приоритет при передвижении по автомобильным дорогам. Требования ПДД, регулирующие использование постоянных и временных знаков, одна из самых сложных тем.

И в TikTok-блоге "А ты знаешь ПДД?" появилась задача именно на знание этих правил. Вспомнить придется немало, поэтому будьте внимательны, проверяя себя.

Итак, по условию задачи мы видим два автомобиля, которые приближаются к повороту налево. Нас интересует зеленое авто, двигающееся в крайней правой полосе. Его водитель планирует вернуть, на что указывает световой сигнал. Но может ли он это сделать? Не нарушит ли при этом ПДД? Ответов может быть всего два:

А. Да, нарушает;

Да, нарушает; Б. Нет, не нарушает.

Выберите вариант, который вы считаете верным. Обоснуйте его для себя и запомните. А теперь переходите к объяснению.

Итак, перед водителем зеленого авто мы видим знак 4.5, позволяющий из его полосы продолжать движение прямо или налево. Но при этом впереди него установлен также временный знак 3.23, запрещающий выполнять здесь левый поворот. Таким образом знаки вступают в спор между собой и следует руководствоваться правилом, которое определит приоритет одного из них.

В данной ситуации это пункт 8.2.1 действующих ПДД. Вот что он гласит: "Дорожные знаки устанавливаются сбоку дороги на той ее стороне, что соответствует направлению движения... Если дорога имеет более одной полосы для движения в одном направлении, установленный сбоку дороги соответствующего направления дорожный знак дублируется на разделительной полосе, над проездной частью или на противоположной стороне".

В дорожной ситуации, описанной в задаче, знак запрета поворота налево не продублирован в крайней правой полосе движения. Таким образом, его действие на эту полосу не распространяется. Следовательно, водитель зеленого авто, повернув влево, не нарушит требований ПДД. Правильный ответ на эту задачу – вариант Б.

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