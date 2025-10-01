На что способен новейший Nissan Leaf 2026 года: фото и подробности

Новый Nissan Leaf 2026 модельного года – долгожданный недорогой электрокар, который теперь полностью отличается от своих предшественников. Эксперты уже выяснили, на что способен этот кроссовер.

Электромобиль Nissan Leaf 3 поколения готов к выходу на рынок. В InsideEVs близко познакомились с компактным кроссовером из Японии с известным именем. Кроме низкой цены у новинки есть и другие приятные качества.

Отмечается, что теперь электрокар Leaf воспринимается намного качественнее и премиальнее. Правда, в полной мере это позволит ощутить топовая комплектация за $40 000. Но в линейке есть варианты намного доступнее.

Тест-пилот похвалил плавность хода и экономичный расход энергии. Среди недостатков отметили отсутствие переднего багажника и невозможность заказать полный привод.

Цена Nissan Leaf 3 поколения стартует с $29 990 с комплектацией S Plus. А стоимость самого дешевого Nissan Leaf S 2026 года – от 25 360 долларов. Запас хода Leaf составляет 430 км в базовом исполнении. Предусмотрены два варианта силовых установок: мощностью 176 и 218 л.с. (в зависимости от рынка).

