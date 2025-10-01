Рекорд в Украине: эксперты назвали 10 самых популярных автомобилей

Украинский рынок новых автомобилей продемонстрировал уверенный рост. Оказалось, что сентябрь стал рекордным за последние 12 месяцев. Эксперты назвали десятку самых популярных автомобилей.

Видео дня

Самой высокой популярностью в Украине как всегда пользуются производители недорогих машин. В особенности покупатели уже долгое время отдают предпочтение кроссоверам. Статистика организации Укравтопром определила топ-10 производителей.

В сентябре 2025 года рынок новых машин превысил 6,8 тыс. экземпляров. Это на 1% больше в сравнении с августом 2024 года и на 20% превышает результат прошлого года.

Самые популярные автомобили в Украине:

BYD (989 шт.); Toyota (828 шт.); Volkswagen (733 шт.); Renault (471 шт.); Skoda (467 шт.); BMW (366 шт.); Hyundai (347 шт.); Zeekr (248 шт.); Mazda (244 шт.); Honda (216 шт.).

В лидерах – известные производители доступных машин. Первую позицию занимает производитель дешевых и не очень качественных электромобилей BYD, которые привлекают украинцев низкими ценами.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новые недорогие модели Kia.