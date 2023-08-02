На аукционе продали редчайший электрокар за 7000 долларов

Необыкновенный электромобиль Corbin Sparrow 2000 года выпуска продали на аукционе в США дешевле 7000 долларов. Редчайший электрокар создали в количестве лишь 300 экземпляров.

Видео дня

Аукционный сайт Cars & Bids раскрыл подробности о машине. Конкретный автомобиль некоторое время выставлялся в Автомобильном музее Петерсена. Теперь его продали всего за $6911.

Машина одноместная, потому что очень компактная. Длина равна 2438 мм при колесной базе в 1829 мм, ширина – 1219 мм, а высота составляет 1448 мм. Тем не менее, нашлось даже место для небольшого багажника. Вес машины – 610 кг.

В движение этот Corbin Sparrow 2000 приводит электромотор мощностью 27 л.с. Он позволяет разгоняться до 121 км/ч. Батарейный блок нуждается в замене. Если это сделать, запас хода на одной полной зарядке составит 80 км.

В целом состояние этого б/у электромобиля хорошее. Пробег равен 2736 км.

Напомним, как уже рассказывал OBOZREVATEL, новый электрокар от General Motors вышел на рынок. Бюджетная модель оказалась очень востребованной.