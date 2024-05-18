Можно ли выполнить разворот? Задача по ПДД, над которой придется хорошо подумать

На дорогах нередко возникают аварийные ситуации, и основной способ обеспечить безопасность всех участников дорожного движения состоит в соблюдении ПДД. Больше всего ДТП возникает при обгонах и на перекрестках.

Предлагаем проверить знания интересным тестом. Может ли водитель совершить разворот, как показано на видео?

Условия задания

Разрешено ли водителю выполнить разворот на перекрестке?

Да; Нет.

Объяснение

Согласно пункту 10.7 ПДД разворот запрещается:

на железнодорожных переездах;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

в туннелях;

по видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них по обе стороны, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;

на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 и 5.30.

На рисунке изображен перекресток, на котором нет никаких ограничений по выполнению разворота. Перекресток можно использовать для выполнения такого маневра, несмотря на наличие пешеходных переходов.

Правила устанавливают, что разворот запрещен на пешеходных переходах и ближе 10 м от них по обе стороны, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке.

Правильный ответ

Правильный ответ 1 – водитель может совершить разворот. Это тот случай, когда можно отступить от требования ограничения расстояния до пешеходного перехода.

Ранее OBOZ.UA публиковал запутанную задачу об очередности проезда на перекрестке.

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