Можно ли выполнить обгон? Задания на знание ПДД

Участники дорожного движения обязаны неукоснительно соблюдать ПДД. Действия или бездействие на дороге не должны создавать опасности или препятствия, угрожать жизни или здоровью. Больше всего аварийных ситуаций возникает при обгонах.

Видео дня

Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, можно ли в этом случае совершить обгон?

Разрешено ли вам совершить обгон красного автомобиля?

Можно при условии соблюдения безопасности движения. Можно, если обгон завершится до перекрестка. Запрещено.

Объяснение

Обгон – опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения.

Перед началом обгона водитель должен убедиться в том, что:

а) ни один из водителей транспортных средств, которые следуют за ним и которым может быть создан препятствие, не начал обгона;

б) водитель транспортного средства, двигающегося впереди по той же полосе, не подал сигнала о намерении поворота (перестройки) слева;

в) полоса встречного движения, на которую он будет выезжать, свободна от транспортных средств на достаточном для обгона расстоянии;

г) после обгона сможет, не создавая препятствия обгоняемому им транспортному средству, вернуться на занимаемую полосу.

Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон запрещен:

на перекрестке;

на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними;

ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м – вне населенного пункта;

в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;

транспортного средства, совершающего обгон или объезд;

в туннелях;

на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;

колонны транспортных средств, позади которой двигается транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого).

Пункт 11.4 ПДД устанавливает, что на дорогах с двусторонним движением, имеющих по меньшей мере две полосы для движения в одном направлении, запрещается выезжать на предназначенную для встречного движения сторону дороги.

Правильный ответ

Следовательно, правильный ответ 3 – обгон запрещен.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростой тест на знание ПДД, что покажет, насколько вы внимательны на дороге.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.