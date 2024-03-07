Можно ли развернуться в технологическом разрыве на дороге: задачи на знание ПДД

Все участники дорожного движения обязаны знать и неукоснительно выполнять требования ПДД. По общему правилу на автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещены развороты. Технологические разрывы создают возможности движения транспортных средств, предназначенных для ремонтных и притирочных работ, а также движения авто оперативных служб.

Попробуйте проверить свои знания с помощью интересного теста. Нужно определить, может ли авто выполнить разворот на этой дороге?

Условия задачи

Разрешено ли выполнить разворот в технологическом разрыве этому транспортному средству?

Разрешено Запрещено

Объяснение

Подпункт "д" пункта 10.7 ПДД устанавливает, что разворот запрещается на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 и 5.30.

Кроме того, согласно пункту 10.7, разворот запрещается в следующих случаях:

на железнодорожных переездах;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

в туннелях;

по видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них по обе стороны, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке.

Правильный ответ

Правильный ответ: 2 – Разворот запрещен.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростую задачу о правилах проезда на круговых перекрестках.

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