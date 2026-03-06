Кому должен уступить дорогу водитель красного авто? Тест на знание ПДД

Уступать дорогу – это не просто вежливость во время движения, это в первую очередь одно из ключевых требований ПДД. И правила строго регламентируют, в каком порядке водители должны пропускать друг друга, чтобы дороги оставались безопасными.

Но сможете ли вы без ошибок определить, в каком порядке должны разъехаться транспортные средства на заданном участке? Проверьте свои знания с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно определить, кому должен уступить дорогу водитель красного автомобиля в заданных обстоятельствах. А на картинке с заданием мы видим, что красная легковушка планирует повернуть налево через трамвайные пути. При этом ей навстречу по этим путям движется прямо желтый трамвай, а параллельно с ним едет синее авто. Следовательно, водитель, который поворачивает, должен уступить дорогу:

только трамваю; только синему автомобилю; должен уступить дорогу обоим; не должен уступать дорогу никому.

Перекресток, как видим из задания, оборудован светофорами и является регулируемым. И на нем всем водителям включен зеленый сигнал, который разрешает движение во всех направлениях. Также кроме светофора на перекрестке мы видим еще и дорожные знаки. Согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", на главной находится именно водитель красного автомобиля, а трамвай и синее авто движутся по второстепенной.

На первый взгляд, можно сделать вывод, что раз красная машина едет по главной дороге, а для всех участников ситуации горит зеленый свет, то именно ее водитель должен проехать первым. Но это будет ошибкой. Ведь при работающем светофоре знаки приоритета теряют свою значимость.

Более того, в этой ситуации водитель красного автомобиля должен уступить дорогу трамваю согласно требованиям сразу двух пунктов действующих ПДД. Во-первых, согласно пункту 16.7 правил, если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора разрешают одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, то тогда трамваю предоставляется преимущество независимо от направления его движения.

А во-вторых, пункт 16.6 также гласит, что поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо. Под действие этого пункта подпадает также и синее авто, которое едет на зеленый свет прямо.

Таким образом, получается, что водитель красного авто здесь, хотя и находится на главной дороге, должен уступить дорогу обоим своим визави. Правильным является третий вариант ответа.

