Уступить дорогу или проехать первым: задание на знание ПДД

От умения водителей правильно уступить дорогу во многом зависит безопасность автомобильного движения. Но хорошо ли вы помните требования ПДД к приоритету на дороге?

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Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Вопрос, на который нужно дать ответ, здесь такой: кому должен уступить дорогу водитель белого автомобиля.

На картинке с задачей мы видим участок дороги, по которому движутся три транспортных средства. Главный герой этой задачи, водитель белого авто сигнализирует о намерении повернуть налево. При этом он должен пересечь трамвайные пути со встречным направлением движения, по которым едет трамвай, и полосу для авто где также во встречном направлении едет синее авто. Кому белое авто при этом должно уступить дорогу:

только желтому трамваю; только синему автомобилю; должен уступить дорогу обоим; пройдет перекресток первым.

Итак, по условиям задачи мы видим перекресток, оборудованный светофорами, следовательно он является регулируемым. На картинке с задачей также можно увидеть, что на светофоре для всех транспортных средств горит зеленый сигнал, который позволяет продолжать движение в любом направлении.

Поэтому первым может прийти в голову, что руководствоваться в ситуации, когда светофор зеленый, здесь нужно только знаками приоритета. Но это будет ошибкой.

Согласно знакам "Главная дорога" и "Направление главной дороги", водитель белого автомобиля должен был бы проезжать первым, ведь он находится на главной дороге. Но на перекрестке дорог при условии работающего светофора знаки приоритета теряют свою актуальность.

Зато водители должны руководствоваться пунктом 16.7 действующих ПДД. Согласно ему, если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора позволяют одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю предоставляется преимущество независимо от направления его движения.

Таким образом, трамвай в этой ситуации точно имеет преимущество перед белым автомобилем. Но и водитель синего авто здесь тоже имеет преимущество, поскольку он движется на зеленый сигнал встречного направления. А в таких ситуациях дорогу должен дать водитель, который поворачивает налево или разворачивается.

Итак, несмотря на то, что он находится на главной дороге, водитель белого авто здесь должен уступить дорогу и трамваю, и синей машине. Правильным является третий вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест на знание, как правильно включать сигнал поворота при развороте на перекрестке.

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