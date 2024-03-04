Можно ли обогнать сразу два автомобиля? Непростая задача по ПДД

Дорожное движение – это сложная система, в которой каждый участник должен четко знать правила. Понимание и соблюдение ПДД является не только гарантией безопасности на дороге, но и гарантией комфортного вождения.

Одной из важнейших частей ПДД являются правила обгона, ведь именно неправильное выполнение этого маневра часто приводит к серьезным ДТП. Тelegram-канал "А ти знаєш ПДР" поделились задачей, которая поможет разобраться в том, когда можно обгонять другие транспортные средства, а когда нет.

Обгон – это маневр, всегда нуждающийся в четкой координации, внимательности и умении трезво оценивать дорожную ситуацию. А обгон сразу двух транспортных средств еще более сложный и таит в себе много опасностей.

Посмотрите на изображение и ответьте.

Разрешено ли водителю синего автомобиля совершить обгон сразу двух автомобилей?

А. Запрещено

Б. Разрешено

Согласно ПДД, обгонять транспортные средства запрещено в нескольких случаях:

На перекрестке;

На железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними;

Ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м – вне него;

В конце подъема на участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости (мосты, крутые повороты, эстакады и т.п.);

В туннелях.

В то же время правила дорожного движения не запрещают обгон сразу двух транспортных средств. Согласно пункту 14.5 ПДД, если водителю после совершения маневра придется начать его снова, он может обогнать более одного автомобиля, при условии, что он не создаст опасности встречным транспортным средствам, а также не будет препятствовать транспортным средствам, следующим за ним с более высокой скоростью.

Следовательно, обгон двух автомобилей сразу не запрещен, поэтому правильный ответ Б.

Однако при обгоне двух авто существует много рисков, ведь водителю, совершающему маневр, нужно учесть гораздо больше факторов, чтобы сделать его безопасным.

Не забудьте, что перед началом обгона необходимо убедиться в том, что:

Водители, находящиеся позади вас, не начали обгон;

Автомобили перед вами не известили указателями о своем намерении поворота или перестройки влево;

Полоса, по которой вы будете совершать маневр свободна;

Вы сможете вернуться на свою полосу после обгона и не создадите препятствие.

Помните, обгон сразу двух авто – это сложный маневр, требующий быстрой реакции и уверенности водителя.

Не рискуйте, если у вас есть сомнения в безопасности. Лучше упустить возможность обгона, чем рисковать жизнью всех участников дорожного движения.

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