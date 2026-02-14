Мощную недорогую модель Subaru показали в новом виде

Мощный стильный седан Subaru WRX является недорогой спортивной машиной, у которой множество фанатов. Модель сохраняет свою актуальность, однако в сети эту машину показали в новом виде.

На канале TALKWHEELS предложили свой вариант новой Subaru WRX для 2027 года. Это смелый эксперимент, который демонстрирует желания некоторых поклонников. Но и сам автопроизводитель недавно рассекретил модернизированный спорткар.

Новая Subaru WRX уже готова к выходу на рынок. Интересно, что с обновлением японский спорткар стал дешевле. Теперь цена Subaru WRX 2026 года стартует с 33 690 долларов.

За эту сумму производитель предлагает 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель, который выдает 271 л.с. и 349 Нм крутящего момента. Разумеется, уже в стандарте есть полный привод.

Владельцы получат бесключевой доступ, запуск с кнопки, спортивные покрышки и специальным образом настроенную подвеску. Также в оснащении предлагаются кожаный руль, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль, LED-фары и беспроводное подключение смартфона.

В дизайне изменений не произошло, однако в палитре появился новый желтый цвет Sunrise Yellow для кузова. Его предлагают для топового исполнения модели Subaru WRX 2026.

