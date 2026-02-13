Mercedes начнет продавать несколько недорогих моделей

Многие испугались планов Mercedes завершить историю недорогих моделей и сфокусироваться на премиальных автомобилях высокого класса. Однако производитель готовит несколько новинок, которые окажутся доступными по сравнению с другими машинами компании.

В продажу эти авто отправятся в ближайшей-среднесрочной перспективе. Как стало известно Motor1, компания готовит пару десятков новинок до 2027 года. Нас интересуют самые дешевые из них.

У большого Гелендвагена появится младший вариант – компактнее, доступнее и с электрической силовой установкой. Потенциальный бестселлер – новый кроссовер Mercedes GLA. Обе модели уже неоднократно ловили на дорогах в ходе испытаний, однако дизайн остается секретом.

Еще один интересный автомобиль – замена Mercedes A-Class. Производитель интригует и отмечает, что ничего подобного публика еще не видела.

Mercedes создаст преемника моделям A-Class и B-Class в лице одного автомобиля. При этом новинка предложит уникальный формат, сочетающий черты кроссовера и минивэна. В первую очередь новый Mercedes ориентируют на европейский рынок.

