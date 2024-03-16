Мощность и экономичность для всех: Volkswagen готовит бюджетную модель. Фото

Новый Volkswagen ID.GTI – компактный доступный электрокар нового поколения, который отправится в продажу в ближайшем будущем. В компании новинку готовят на смену VW Polo и строят по европейским канонам. Однако новинка олицетворяет мощность и экономичность для всех.

По данным Motor1, в США тоже заинтересовались этой моделью. Глава американского департамента Volkswagen отметил, что в США такой автомобиль пригодился бы – с ценой 20-25 тысяч долларов.

Новый VW ID.GTI представляет собой спортивный вариант электрического Volkswagen ID2.all, который заменит Polo. Автомобиль небольшой, с длиной около 4 м, колесной базой 2600 мм, шириной приблизительно 1,8 м и высотой в 1,5 м. Кузов выкрасили в яркий красный цвет и дополнили стайлинг темными элементами.

На крыше установили небольшой спойлер, а эффектные колесные диски в ретро-стиле получили диаметр 20 дюймов. Агрессивности добавляют воздухозаборники в переднем бампере, рельефные пороги и задний диффузор.

Ориентировочная мощность электрической силовой установки – 250-300 л.с. Запас хода после полной зарядки – около 450 км. Ожидается, что новый Volkswagen ID.GTI отправят на рынок в 2026 или 2027 году.

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