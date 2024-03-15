Бюджетник Renault Duster скоро получит самый практичный вариант. Фото

Бюджетный кроссовер Renault Duster 2024 года уже представили официально. А теперь для машины готовят самый практичный вариант. Разработка модели уже началась.

По информации Autocar, новый Renault Duster 3 поколения получит кузов пикап. Такой автомобиль понравился бы самым хозяйственным покупателям. В некоторых странах компания продает пикап на базе Duster 1 поколения – Duster Oroch.

ожидается, что дизайн новой машины выполнят в стиле Renault Niagara. Это значит, что новый недорогой пикап может выглядеть даже футуристичнее стандартного кроссовера. Но техническую часть практичная машина разделит с Duster 3.

Двигатели Duster 3 поколения:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с.);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.).

Оснащение Duster 2024 получилось достойным: цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, парктроник, 6 подушек безопасности.

Также в списке оборудования есть бесключевой доступ, климат-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 6 динамиками.

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