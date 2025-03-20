Мощнейший вариант недорогого бестселлера Skoda показали на новых фото

Новая Skoda Octavia 2025 года уже поступила в продажу. Как всегда, в линейке недорогого бестселлера отдельное место отведено мощнейшему варианту Octavia RS. Машину показали в сети на новых фото.

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Как напоминает OBOZ.UA, новая Skoda Octavia RS 2025 модельного года традиционно дебютировала в двух кузовах – универсал и пятидверный лифтбек (который выглядит как седан). Даже в случае спортивного исполнения у покупателей есть выбор наиболее подходящего варианта.

Новая Skoda Octavia A8 RS претерпела очень аккуратные изменения. Чуть доработали оформление фар, увеличили решетку, заменили бампер. В его нижней части появился крупный темный сплиттер.

Внимание привлекают огромные колесные диски стильного дизайна. Также производитель модернизировал задние фонари и заменил бампер. Разумеется, в палитре модели появились новые цвета кузова.

В салоне Skoda Octavia RS 2025 появился увеличенный до 13 дюймов монитор мультимедийной системы, обновили отделку. Под капотом установлен знакомый 2-литровый бензиновый турбомотор, но его мощность увеличили до 265 л.с.

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