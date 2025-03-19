Самая дешевая модель Opel удивила своей ценой. Фото

Бюджетная модель Opel Rocks – самый дешевый электрокар немецкой компании. Вдобавок это самый доступный автомобиль Opel в общем зачете. Машину с удивительно низкой ценой показали на фото после модернизации.

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Детали стали известны Carscoops. Новый Opel Rocks 2025 модельного года отличается от предшественника небольшими изменениями в дизайне и мелкими декоративными элементами. Цена Opel Rocks – 8000 евро.

Привлекательно, однако стоит учитывать компактность. Длина кузова – менее 2,5 м. То есть автомобиль для довольно ограниченного использования.

Этому способствуют и скромные возможности бюджетного электрокара. Ведь запас хода составляет всего 75 км, а максимальная скорость не превышает 45 км/ч (мотор мощностью 8 л.с.).

Citroen Ami – техническая основа Opel Rocks – готовится к дебюту в более мощном исполнении на 20 л.с. и с увеличенным запасом хода до 140 км. При этом уже анонсирован новый Opel Rocks GS – возможно, он получит такие же характеристики.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, эксперты определились с лучшими автомобилями 2025 года.