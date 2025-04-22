Модели Tesla стремительно дешевеют – это большая проблема

Американская компания Tesla в последнее время страдает от множества проблем. Продажи моделей бренда посыпались. При этом электрокары Tesla стремительно дешевеют на вторичном рынке. И это на самом деле большая проблема.

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Как стало известно Мotor1, Tesla возглавила антирейтинг производителей, чьи автомобили подешевели сильнее других на вторичном рынке с 2024 по 2025 год. Это очень неприятное обстоятельство для владельцев, которые теперь выручат намного меньше денег при продаже машины. Для покупателей новых электрокаров это сигнал о том, что Tesla не является надежным активом.

Ранее сообщалось, что компания недавно в очередной раз снизила цены на свои автомобили. В частности, на компактный кроссовер Model Y. Это может помочь спасти продажи компании, которые буквально обрушились.

Цена Tesla Model Y в 2025 году в некоторых штатах опустилась ниже 33 000 долларов. Это высокопроизводительный вариант Performance, который способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с.

Потенциальные покупатели и актуальные владельцы электрокаров Tesla отмечают, что одиозное поведение Илона Маска и его неприятный имидж заставили людей отвернуться от компании. Об этом говорят даже некогда преданные фанаты бренда, которые больше не желают ассоциироваться с Tesla.

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