Mitsubishi откажется от самой дешевой модели: что предложат взамен

Компактный Mitsubishi Mirage – самая дешевая модель японской компании в США с ценой менее 18 000 долларов. От нее решили отказаться и заменить другой моделью – компактным кроссовером Mitsubishi Xforce.

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Об этом стало известно The Drive. Продажи Mirage постоянно падают – в 2022 году реализовали только 15 816 экземпляров для американских покупателей. В Японии продажи уже свернули, в США сделают то же самое к 2025 году.

Но у модели есть и другие проблемы. В Страховом институте безопасности дорожного движения США Mitsubishi Mirage называют самым небезопасным новым автомобилем на американском рынке. Это связано с компактными размерами и устаревшей конструкцией.

На смену придет новый кроссовер Mitsubishi Xforce. Его презентовали недавно. Машину выполнили в актуальном дизайне компании. Здесь узкие фары и фонари, крупная трапеция передней решетки, резкие грани, аккуратный хромированный декор.

Кроссовер компактный: 4390 мм в длину (колесная база – 2650 мм) при 1810 мм ширины и 1660 мм высоты. Интересно, что клиренс составляет 222 мм. На плохих дорогах машина будет вести себя уверенно.

Автомобиль лишь немного крупнее Mitsubishi ASX. В движение компактный кроссовер приводит бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 105 л.с. Позже дебютирует более мощный вариант с гибридной силовой установкой.

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