Mitsubishi готовит к выходу на рынок новый недорогой кроссовер. Фото

Новый Mitsubishi Outlander 2025 модельного года уже рассекретили официально. Японский производитель улучшил соперника Toyota RAV4 для сегмента популярных недорогих кроссоверов. Автомобиль готовят к выходу на рынок.

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По информации Carscoops, модернизированный кроссовер Mitsubishi Outlander отправится в продажу в начале 2025 года. Официальная презентация модели уже состоялась. Японский кроссовер получил мощное гибридное исполнение.

Ожидалось, что в ходе модернизации дизайн Outlander немного изменится. Ранее сообщалось, что обновят передний бампер и светотехнику, а задний бампер заменят вместе с фонарями. Но обошлось без кардинальных перемен – обновили мелкий декор и добавили другие колесные диски.

В салоне Mitsubishi Outlander появилась аудиосистема Yamaha. Но основные изменения сосредоточили в технической части.

Обновленный гибрид Mitsubishi Outlander PHEV получил мощность 302 л.с. Увеличенный запас хода на электротяге приближается к 86 км. Ожидаемая начальная цена Mitsubishi Outlander 2025 – до 30 000 долларов.

OBOZ.UA уже показывал ранее новый недорогой кроссовер Toyota.