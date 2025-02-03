Долгожданный недорогой кроссовер Jeep 2026 года показали на первых фото

Новый кроссовер Jeep Cherokee 2026 модельного года – долгожданный автомобиль. Его показали на первых фото до премьеры. Модель станет очень популярной благодаря привлекательной цене.

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Новый Jeep Cherokee разрабатывают на существующих агрегатах других моделей концерна Stellantis, что позволит ускорить проектирование и предложить недорогой автомобиль. По информации Motor1, новинка построена на платформе STLA Large.

Это значит, что ближайшими родственниками машины являются модели Dodge Charger и Jeep Wagoneer S. Очевидно, что производитель решил перевести кроссовер в более крупный сегмент. По фото прототипа это тоже заметно.

Ожидаемая цена Jeep Cherokee 6 поколения – в диапазоне 30-40 тысяч долларов за базовый вариант. Известно, что машина получит полноприводную трансмиссию и бензиновый V6. Возможно, покупателям также предложат гибрид и электрокар.

В последний раз кроссовер Jeep Cherokee сменил поколение в 2014 году. Новый Jeep получит брутальный дизайн и спецверсию с подготовкой к тяжелому бездорожью, которая выгодно отличает автомобиль от привычных кроссоверов.

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