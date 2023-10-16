Mercedes готовит практичную версию своего самого дешевого электрокара. Фото

Новый Mercedes-Benz CLA 2025 модельного года получит полную гамму силовых установок. Автомобиль предложат в бензиновой, дизельной, гибридной и полностью электрической модификациях – это будет самый доступный EV Mercedes, который получит очень практичную вариацию.

О вместительном Mercedes CLA Shooting Brake в кузове универсал стало известно Autocar. О дизайне деталей пока нет. Но художники издания использовали внешность концепта, который недавно показала компания.

Автомобиль получит элегантный обтекаемый силуэт. В то же время в задней части кузова конструкторы обустроят вместительный багажный отсек, благодаря которому новый электрокар станет очень практичным.

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Известно, что благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture, следующий CLA впервые получит полностью электрическую силовую установку в дополнение к ассортименту модификаций с двигателями внутреннего сгорания.

Премьеру нового Mercedes-Benz CLA придется подождать до 2024 года. Как и всех характеристик, наиболее интересной из которых является запас хода электрической версии. Концепт обещал 750 км, но мы не знаем, сколько предложит серийная модель.

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