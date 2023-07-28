Mercedes-Benz обновил семейство минивенов EQV, V-Class, Vito и eVito

Немецкая компания Mercedes-Benz провела плановое обновление своего семейства минивенов, в которые входят как модели с традиционным ДВС, так и электромобили. EQV, V-Class, Vito и eVito подверглись модернизации как внутри, так и снаружи, а также расширен список базового и опционного оборудования и аксессуаров.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Модернизации подверглись пассажирские EQV и V-Class, кемпер V-Class Marco Polo, а также грузовые варианты Vito и eVito. Все они получили стилистические изменения внешности и интерьера, стали безопаснее, комфортабельнее и технологичнее.

Напомним, что нынешнее поколение V-Class и его собратьев дебютировало в 2014 году и уже переживало ресталинг в 2019 году. Нынешний пакет обновлений включает новый передний бампер с увеличенными воздухозаборниками и иные задние бамперы. Для каждой версии предусмотрено уникальное оформление облицовки радиатора и соответствующая отделка. Пассажирские модификации V-Class и EQV теперь выглядят еще более представительно, а в грузовых Vito и eVito главный акцент сделан на функциональность.

Также для новинки подготовили новые легкосплавные диски размером от 17 до 19 дюймов, расширенную палитру цветов и материалов отделки. В качестве опции для V-Class и EQV можно заказать пакеты AMG Line и Night. В зависимости от комплектации пассажирские модификации могут иметь светодиодную подсветку облицовки радиатора и фары Multibeam LED.

Важным отличием пассажирской версии стал полностью цифровой кокпит с большим экраном, объединяющим два 12,3-дюймовых дисплея, новые вентиляционные отверстия и фоновая светодиодная подсветка. В Vito и eVito установлен 10,25-дюймовый тачскрин мультимедиа и 5,5-дюймовый экран на шкале приборов.

Все модели получили инфо-развлекательную систему MBUX. В "электричках" EQV и eVito предусмотрена дистанционное управление климатом и навигационная система с выбором маршрута и расположением зарядных станций. Расширен пакет электронных помощников водителя, включающий разнообразные системы активной безопасности.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz презентовала новое купе CLE Coupe.