Mazda удивила ценой новой недорогой модели: фото и подробности

Новая модель Mazda EZ-6 2025 года вышла на рынок как недорогой электрокар для современных покупателей. Это стильный преемник седана Mazda 6, который теперь удивил своей второй ценой.

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Сперва электрокар Mazda EZ-6 появился в Китае (там же машину и производят) с ценой от 20 000 евро в пересчете на понятную валюту. Как сообщает Carscoops, новая модель сменила название на Mazda 6e и появилась в Европе, но стала намного дороже.

Это адаптированный для Европы вариант китайской Mazda EZ-6. Цена Mazda 6e 2025 – от 44 900 евро. Чтобы оправдать высокий прайс, автомобиль будут предлагать в богатых комплектациях с хорошим оснащением.

Электрокар Mazda 6e оснащают батарейными блоками емкостью 69 кВтч (258 л.с. и 479 км) и 80 кВтч (245 л.с. и 552 км) на выбор. В первом случае зарядиться от 10 до 80% можно за 24 минуты, во втором – за 47 минут. Гибрид Mazda, который продают в КНР, европейцам не предложат.

Ранее сообщалось, что производитель запатентовал название Mazda 6e. Ожидалось, что это новое поколение "шестой" модели. Однако информация СМИ про разработку автомобиля с рядным 6-цилиндровым двигателем не подтвердилась. В итоге покупатели получили электроседан с китайскими корнями.

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