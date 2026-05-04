Mazda создаст недорогой автомобиль, который понравится покупателям

Недорогой спорткар Mazda MX-5 очень ценят энтузиасты и почти все поклонники стильных автомобилей. Производитель создаст новую машину, которую постараются сделать яркой и интересной.

Подробности стали известны Motor1. Производитель тесно общается с сообществами энтузиастов, которые любят модель Mazda MX-5 за легкий характер. В особенности учитывают мнения европейских автомобилистов, которых считают ключевой аудиторией.

Медиа также сообщали, что в компании намерены сохранить минимальный вес Mazda MX-5 нового поколения до 1000 кг. Автомобиль даже может оказаться легче актуального родстера из Японии.

Предполагалось, что новая Mazda MX-5 не получит гибридную силовую установку. Ведь электрификация помешает известной философии модели, которая сосредоточена вокруг небольшой массы автомобиля.

В компании уже подготовили новый двигатель Skyactiv-Z. Это очень эффективный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 л. Ранее сообщалось, что он появится под капотом MX-5 пятого поколения.

