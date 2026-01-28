Mazda рассекретила недорогую модель, которая всем нравится. Фото

Компактная модель Mazda MX-5 нравится всем покупателям и энтузиастам. Это недорогой автомобиль спортивного сегмента, который с годами становится только популярнее. Производитель рассекретил вариант для 2026 года.

Новая Mazda MX-5, которая также известна как модель Mazda Miata, получила небольшие изменения в отделке интерьере. А стоимость машины немного выросла – до $30 430. Об этом сообщает Carscoops. Там также ранее рассказывали, что со временем эта стильная модель стала намного дешевле.

Специалисты напомнили, что после дебюта цена Mazda MX-5 в 1989 году составляла $13 800. На первый взгляд, современный родстер намного дороже.

С учетом инфляции, которую невозможно игнорировать, первая MX-5 сегодня стоила бы почти 36 000 долларов. Выходит, современный технологичный и безопасный (вдобавок более мощный) автомобиль дешевле.

И японский производитель не планирует отказываться от эффектной модели, а уже работает над следующим поколением. Возможно, дизайн выполнят по мотивам концепта Mazda Iconic SP, который всем понравился.

В компании подготовили новый двигатель Skyactiv-Z. Это очень эффективный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 л. И он появится под капотом MX-5 пятого поколения.

