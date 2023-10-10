Mazda показала загадочную недорогую модель: первые фото

На первых фото Mazda показала загадочную недорогую модель. Это новая машина на базе доступного спорткара MX-5. Совсем скоро дизайн рассекретят полностью.

По информации Motor1, компания полностью рассекретит машину на приближающемся Japan Mobility Show. Пока показали затемненный тизер, но автомобиль на нем напоминает прошлогодний концепт Mazda Vision Study, который намекал на развитие доступного спорткара MX-5.

На данный момент неизвестно, представят ли на шоу уже серийный вариант модели. Возможно, туда привезут обновленный прототип.

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Непосредственно обновленный родстер MX-5 компания показала совсем недавно. В ходе аккуратного рестайлинга снаружи дизайнеры изменили светотехнику. Изменились передние фары и задние фонари. В салоне Mazda MX-5 2024 модельного года слегка переработали переднюю панель и установили увеличенный монитор обновленной мультимедийной системы.

Мощность базового мотора объемом 1,5 л увеличили до 135 л.с. Остался в линейке и более мощный 2-литровый мотор на 184 л.с. Цена Mazda MX-5 – от 19 500 долларов.

OBOZREVATEL уже показывал самую дешевую модель Mazda после обновления.