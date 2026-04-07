Mazda ответила на критику своих недорогих автомобилей. Фото

Многие автомобилисты и эксперты отрасли критикуют появление крупных сенсорных экранов в новых машинах. В недорогих новинках Mazda такое тоже теперь есть. И производитель нашел, что ответить на замечания.

Как стало известно Motor1, в Mazda не видят проблем в увеличении мониторов как альтернативы физическим переключателям. Считается, что сенсорные дисплеи отвлекают водителя, а Mazda в свое время долго сопротивлялась перенимать такую практику.

Теперь в электрическом кроссовере Mazda CX-6e появился огромный экран почти на всю ширину передней панели, а количество настоящих кнопок свели к минимуму.

В компании отмечают, что крупный монитор – это на самом деле плюс, ведь позволяет отображать больше информации, которая может быть полезна за рулем.

Для дополнительной защиты своей позиции приводят еще одно неочевидное преимущество. Передний пассажир теперь может присоединиться к процессу управления транспортным средством, выступая своеобразным оператором для второстепенных функций. А водитель в это время может сосредоточиться на езде.

