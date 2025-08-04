Новый дешевый внедорожник Kia понравился покупателям. Фото

Новый дешевый внедорожник Kia Tasman 2025 года уже отправился в продажу с низкой ценой. Практичный пикап понравился покупателям, и у производителя большие планы на эту модель.

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Об успехах пикапа Kia Tasman стало известно Drive. С момента выхода на австралийский рынок (ключевой регион для этой машины) компания собрала 2500 заказов на модель. Ежегодный план продаж составляет 20 000 экземпляров.

Но производитель уже планирует расширение линейки. Недавно модель Kia Tasman появилась на улице в новом исполнении по мотивам концепта Kia Tasman Weekender, который также известен как WKNDR. Этот внедорожник воспринимается как потенциальный соперник Ford Ranger Raptor.

Корейский внедорожник получил покрышки для бездорожья и увеличенный дорожный просвет. Ранее стало известно, что для новой модели Kia Tasman запланировали жизненный цикл длиной 8-12 лет. В дальнейшем линейку расширят гибридной и даже полностью электрической модификациями.

Цена Kia Tasman 2025 – от 25 750 долларов за базовый вариант с задним приводом и 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 281 л.с.

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