Массовые производители доступных авто оказались лучше премиальных: исследование

Авторы свежего исследования выяснили, у каких производителей автомобилей оказались самые лояльные покупатели. Интересно, что в этом ключе компании с массовыми доступными машинами оказались лучше и обогнали премиальных производителей дорогих автомобилей.

Исследование провели в JD Power. В массовом сегменте лидерство одержала Toyota с показателем лояльности покупателей в 60%. Следом за ней – Honda с 55%.

Среди массовых кроссоверов и внедорожников первое место у Subaru – компания заслужила 61,1%. На втором месте в сегменте – Toyota и ее 60,5%.

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Производителей пикапов возглавил Ford с высокой отметкой в 64,6%. Далее – Toyota с 60,4%. При всем этом у премиальных компаний показатели чуть ниже.

Так, в своем секторе лидерство одержала Porsche с 56,8%. Второе место занял Mercedes с 50,5%.

Если говорить о премиальных кроссоверах, лидерство одержала компания Volvo – 56,5% лояльности покупателей. Затем – BMW и ее 56,1%.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал об интересных б/у автомобилях, которые привлекают покупателей.