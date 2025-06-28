Маск заявил, что электромобиль Tesla впервые самостоятельно доехал до покупателя прямо с фабрики. Видео

Американская автомобильная компания Tesla впервые осуществила полностью автономную доставку с завода до дома клиента. Автомобиль Tesla Model Y самостоятельно доехал через весь город, включая автомагистрали.

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Это стало возможным благодаря программному обеспечению с искусственными интеллектом. Об этом в соцсети Х сообщил главный исполнительный директор Tesla Илон Маск.

Миллиардер рассказал, что автономная доставка транспортного средства с фабрики до покупателя была завершена на день раньше запланированного срока. Маск вызарил отдельную благодарность команде Tesla AI за удачное внедрение в авто искусственного интеллекта.

Tesla Model Y самостоятельно доехала от Gigafactory Texas до дома своего нового владельца примерно за 30 минут. Автомобиль без помощи человека пересекал парковки, шоссе и город, чтобы добраться до места назначения.

В свою очередь руководитель отдела искусственного интеллекта в Tesla Ашок Эллусвами рассказал, что автомобиль достиг максимальной скорости 115 км/ч. Изобретатель подчеркнул, что в машине вообще не было людей и никакие дистанционные операторы не управляли транспортным средством.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае украинцы купили 1 580 подержанных легковых автомобилей из Китая – что сразу на 70% больше, чем в это же время годом ранее. При этом большинство таких авто были новыми.

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